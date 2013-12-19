ماذا تقول راندا البحيري عن كواليس الدراما اللبنانية؟

مؤخّراً، سافرت الفنانة راندا البحيري إلى لبنان لتصوير مشاهدها في مسلسل "عشق النساء"، الذي تجسّد فيه شخصية "سنا"؛ وهي فتاة رومانسيّة تقع في حبّ أحد الشباب، وتواجه العديد من المشاكل والأزمات النفسية في حياتها.

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، قالت راندا إنها ستمكث حوالى شهر هناك، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة وسط هذه الكوكبة الكبيرة من الفنانين، من جنسيات مختلفة، كما أشادت بشكل كبير بالمخرج فيليب أسمر، موضحة أنها شعرت بأنها سارت أميالاً في مشوارها الفني بوقوفها أمام كاميرا هذا المخرج، الذي وصفته بالعبقري.

وأوضحت راندا أنّ ما يميّز الدراما اللبنانية هو عدم شغف القائمين عليها بالمادّة؛ فالعمل يخرج أحياناً في أبهى صورة، وبتكلفة إنتاجيّة ليست كبيرة. واستشهدت راندا بما يحدث في كواليس مسلسل "عشق النساء"، حيث أشارت إلى أنّ الكلّ نجّم في دوره، والكلّ يجتمع في غرفة واحدة لتناول الطعام، فالحياة بسيطة جداً في لوكيشن التصوير، والكلّ يُساعد البعض الآخر، من دون النظر إلى كون هذا نجماً، أو إلى كونه صاحب عدد كبير من المشاهد.

وأنهت راندا كلامها بالقول: "هذه التجربة علمتني الكثير؛ وبصدق شديد، أنا سعيدة جداً مع كلّ فريق العمل".

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