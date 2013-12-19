أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا تقول راندا البحيري عن كواليس الدراما اللبنانية؟

Google+ Print
ماذا تقول راندا البحيري عن كواليس الدراما اللبنانية؟ ماذا تقول راندا البحيري عن كواليس الدراما اللبنانية؟

مؤخّراً، سافرت الفنانة راندا البحيري إلى لبنان لتصوير مشاهدها في مسلسل "عشق النساء"، الذي تجسّد فيه شخصية "سنا"؛ وهي فتاة رومانسيّة تقع في حبّ أحد الشباب، وتواجه العديد من المشاكل والأزمات النفسية في حياتها.
وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، قالت راندا إنها ستمكث حوالى شهر هناك، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة وسط هذه الكوكبة الكبيرة من الفنانين، من جنسيات مختلفة، كما أشادت بشكل كبير بالمخرج فيليب أسمر، موضحة أنها شعرت بأنها سارت أميالاً في مشوارها الفني بوقوفها أمام كاميرا هذا المخرج، الذي وصفته بالعبقري.
وأوضحت راندا أنّ ما يميّز الدراما اللبنانية هو عدم شغف القائمين عليها بالمادّة؛ فالعمل يخرج أحياناً في أبهى صورة، وبتكلفة إنتاجيّة ليست كبيرة. واستشهدت راندا بما يحدث في كواليس مسلسل "عشق النساء"، حيث أشارت إلى أنّ الكلّ نجّم في دوره، والكلّ يجتمع في غرفة واحدة لتناول الطعام، فالحياة بسيطة جداً في لوكيشن التصوير، والكلّ يُساعد البعض الآخر، من دون النظر إلى كون هذا نجماً، أو إلى كونه صاحب عدد كبير من المشاهد.
وأنهت راندا كلامها بالقول: "هذه التجربة علمتني الكثير؛ وبصدق شديد، أنا سعيدة جداً مع كلّ فريق العمل".

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي