وزير الخارجية الليبي يبحث مع السفير الفلسطيني العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

كتب : أ.ش.أ الخميس 19-12-2013 16:06

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد عبد العزيز، صباح اليوم مع سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، طه المتوكل، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وقال عبد العزيز في تصريح له، إن هذا اللقاء يأتي لمناقشة الإستعدادات والترتيبات للإعداد للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجدد عبد العزيز خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بحضور مدير الإدارة الإفريقية المكلف نصر الدين الخويلدي، تضامن ليبيا الكامل مع القضية الفلسطينية انطلاقاً من مبادئ ثورة 17 فبراير المجيدة.

وأكد وزير الخارجية أن الجهات المعنية والمختصة في ليبيا ستكون على تواصل تام مع الإخوة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا بطريقة إيجابية.

من جانبه، جدد السفير الفلسطيني خلال هذا اللقاء استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم لليبيا ومساهمتها في تدريب وتأهيل الكوادر الليبية في المجالات كافة.