لجنة التحقيق الدولية فى جنيف: الاختفاءات القسرية في سوريا جريمة بحق الإنسانية

كتب : (أ ف ب): منذ 52 دقيقة

قالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا فى جنيف، في تقريرها اليوم، أن الاختفاءات القسرية التي تنفذها قوات النظام هناك تشكل جريمة بحق الإنسانية.

واتهمت اللجنة التي يترأسها القاضي البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، ومن بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي، في وثيقة من عشر صفحات سلطات دمشق بممارسة الإخفاء القسري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، موضحة أن "حملة الترهيب هذه استخدمت كتكتيك حرب".

كما ذكر التقرير أن مدنيين معظمهم رجال بالغين خطفوا من قبل القوات المسلحة والأمن السوري وميليشيات موالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات.

وأكد التقرير أن عمليات الخطف إتسم معظمها بطابعا عقابيا في استهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاص يقدمون عناية طبية للمعارضين.

وأضاف التقريرأن السلطات السورية ترفض إعطاء معلومات عن المفقودين.