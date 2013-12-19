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وزارة التعليم تنشر "دستور 2013" عبر موقعها الإلكترونى تمهيدا للاستفتاء

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وزارة التعليم تنشر "دستور 2013" عبر موقعها الإلكترونى تمهيدا للاستفتاء وزارة التعليم تنشر "دستور 2013" عبر موقعها الإلكترونى تمهيدا للاستفتاء

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكترونى الرسمى نسخة من دستور 2013، والمقرر إجراء الاستفتاء على مواده منتصف الشهر القادم، وتأتى تلك الخطوة كدعوة من جانب الوزارة لقراءة الدستور، للمشاركة فى التصويت عليه.

وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن وزارة العدل أرسلت خطابا تطلب فيه من وزارة التعليم، تجهيز 11 ألفا و180 مدرسة كلجان اقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستتحمل صرف بدلات للمعلمين المشاركين فى الاستفتاء كأمناء لجان.

وأشار الدكتور محمود أبو النصر إلى أن اللجنة العليا للاستفتاء سوف تتسلّم المدارس عقب انتهاء الامتحانات فى الـ12 من يناير وتجهزها فى اليوم الذى يليه، على أن يتم تسلمها مرة أخرى من اللجنة العليا للانتخابات يوم 16 يناير لاستكمال امتحانات منتصف العام.

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