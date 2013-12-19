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ورقة عمل عن التفاعل الوطنى للكنيسة بمؤتمر "الأورومتوسطى" بشرم الشيخ

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ورقة عمل عن التفاعل الوطنى للكنيسة بمؤتمر "الأورومتوسطى" بشرم الشيخ ورقة عمل عن التفاعل الوطنى للكنيسة بمؤتمر "الأورومتوسطى" بشرم الشيخ

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن وزير الشباب خالد عبد العزيز دعا أسقفية الشباب فى المؤتمر الأورومتوسطى، والذى تشارك فيه مجموعات من شباب دول حوض البحر المتوسط.

ويمثل الشباب 34 دولة من بينها ، حيث يقعد المؤتمر فى فندق "سافون" فى شرم الشيخ، فى الفترة من 14 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الجارى.

وأضافت الكنيسة، فى بيان لها اليوم، أن الأنبا موسى أسقف الشباب شارك فى فعاليات هذا اللقاء، وقد كان فى استقباله كل من محافظ سيناء ووزير الشباب ووزير التنمية وبعض السفراء، وقدم ورقة عمل تحمل تاريخ المواطنة والتفاعل الوطنى للكنيسة فى مصر عبر التاريخ، وأيضا دور أسقفية الشباب فى المشاركة الوطنية من خلال إصدارات كتب ومقالات فى المجلات الدورية فى مجال المواطنة.

وأوضح الأنبا موسى دور مهرجان الكرازة فى هذا المجال، وقد حاز ممثلى أسقفية الشباب على المركزين الأول والثانى فى دورة تدريب المدربين باللقاء، وتم الاعتراف بهما كمدربين معتمدين فى المنطقة.

وألقى الأنبا موسى كلمة بالمؤتمر شكر فيها القائمين عليه، مشيدا بشباب مصر ودورهم فى البناء والتنمية.
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