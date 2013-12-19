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نقابة الأطباء: تأجيل تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر شهرين

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نقابة الأطباء: تأجيل تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر شهرين نقابة الأطباء: تأجيل تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر شهرين

أكدت الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة ستبدأ مرحلة جديدة من التفاوض حول مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية بداية من الأسبوع المقبل، مشيره إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على تأجيل تطبيق قانون الحوافز لمدة شهرين لحين الاستقرار على صيغة مناسبة ومرضية لجميع الأطباء كمرحلة أولى.

من جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الصحة مستمرة فى إجراءاتها نحو إقرار الكادر بعد استيفاء الجوانب القانونية للمشروع تمهيداً لإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره، مشيراً إلى أن النقابة بها دماء شبابية جديدة انضمت مؤخراً إلى المجلس ولديها رغبة فى الأداء المهنى لخدمة الأطباء.

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