"الشرق الأوسط" تعتمد خريطة البرامج الجديدة.. وتستعد للاستفتاء على شخصية العام

كتب : انتصار حسني الخميس 19-12-2013 15:55

اعتمد عمرو عبدالحميد رئيس إذاعة الشرق الأوسط الخريطة الجديدة للإذاعة التى سيبدأ العمل بها بداية يناير القادم، وتضم مجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الجديدة مثل "أنا المصرى" و"لحظة خطر" و"ستايل شوب" و"زى ما قال التاريخ" و"قديمة للبيع" و"رواية فى كلمتين" و"صوت الأرقام" و"كل الأخبار" و"حكايات شعبية"، كما تستعد الشبكة هذه الأيام لاستقبال آراء المستمعين لأفضل شخصيات عام 2013 من خلال الاستفتاء السنوى الذى تنظمة الإذاعة، ويعتمد على شخصية العام أحداث وشخصيات العام، وأسوأ شخصية لعام 2013 وأفضل ناشط سياسى، وأسوأ ناشط سياسى، وأفضل برنامج "توك شو"، وأسوأ برنامج "توك شو"، وأحسن مذيع، وأسوأ مذيع، وأفضل رئيس تحرير، وأفضل كاتب مقال، وأفضل محلل سياسى، وأحسن مسلسل درامى.