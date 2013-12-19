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وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية الاثنين

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وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية الاثنين وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية الاثنين

كتب : سهاد الخضرى منذ 1 دقيقة

تقدم العاملون بهيئة ميناء دمياط، بطلب تصريح لعمل وقفة احتجاجية، ضد الإضرار بمصالح الهيئة نتيجة للتراخى فى استخدام حقهم القانونى فى فسخ العقد مع الشركة الكويتية للحاويات "ديبكو"، ما تسبب فى عدم تنفيذ المرحلة الثانية للميناء، وأوقف تطويره ومشروعات التعميق، علاوة على أصرار الوزير على التجديد لشركة الحلول المتكاملة على الرغم من رفض العاملين للتجديد.

وأوضح العمال أن منشور وزير المالية رقم 9 لأكتوبر 2013 نتج عنه إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة، ومن المقرر تنظيم الوقفة يوم الاثنين 23 ديسمبر بالساحة الرئيسية أمام المبنى الإداري للهيئة.

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