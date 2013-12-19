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اليونيسيف:أكثر من 5 ملايين طفل يعانون آثار الحرب الأهلية فى سوريا

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اليونيسيف:أكثر من 5 ملايين طفل يعانون آثار الحرب الأهلية فى سوريا اليونيسيف:أكثر من 5 ملايين طفل يعانون آثار الحرب الأهلية فى سوريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن حلول الشتاء فى الشرق الأوسط زاد وضع الأطفال فى سوريا سوءا.ودعت دانييلا شات، راعية المنظمة فى ألمانيا وقرينة الرئيس الألمانى يواخيم جاوك، إلى التضامن مع الأطفال السوريين فى ضوء اقتراب احتفالات أعياد الميلاد.

وأشارت شات اليوم الخميس فى برلين إلى أن هذا هو ثالث شتاء يطال تأثيره الكثير من بين 5،5 مليون طفل وفتى سورى فى مناطق الصراع الأهلى وفى مناطق المخيمات المقامة فى الدول المجاورة لسورية.

وأوضحت شات أن المنظمة تجد صعوبة فى جمع تبرعات لأطفال سورية أكثر مما واجهته من صعوبات فى جمع تبرعات لضحايا الكوارث الطبيعية فى الفلبين وقالت إن المنظمة جمعت خمسة ملايين يورو لأطفال سورية على مدى عامين مقارنة بـ 15 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة التى أعقبت الإعصار الذى أصاب الفلبين .

وقالت قرينة الرئيس الألمانى أن 60% من المستشفيات و 30% من المراكز الصحية لحق بها الدمار بسبب الحرب الأهلية فى سوريا.

وحسب بيانات اليونيسيف فإنها(المنظمة) وزعت فى سوريا 450 ألف غطاء منذ أكتوبر و 28 ألف سرير متنقل وثيابا شتوية.

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مصر 365