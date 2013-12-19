أغنية بالعربية للفنانة الكردستانية لوكه زاهر

"شكراً شكراً" أغنية باللغة العربية من كلمات هاني الصغير وألحان هلكوت زاهر وتوزيع يحيى الموجي وبصوت الفنانة الكردستانية لوكه زاهر وهي نجمة معروفة في بلادها تملك صوتاً قادراً، ولديها 7 ألبومات غنائية. وأرادت أن تكلل مسيرتها الفنية بأغنية عربية تظهر للعالم العربي مدى قدرة صوتها على أداء أغنيات بلغات مختلفة عن لغتها علماً أن الفنانة لوكه زاهر لا تتقن جيداً التحدث باللغة العربية. ومع ذلك في برنامجها الفني "ديو" غنائي سيجمعها بالفنان وائل جسار. وتأهيلها فنياً يعود للمنتج والملحن هلكوت زاهر صاحب أكبر فضل على عدد كبير من نجوم الفن في كردستان.

صورت الفنانة لوكه زاهر أغنية شكرا شكرا مع ألمخرج فادي حداد وتزامن التصوير مع بدء عاصفة ألكسا وقد إختار فادي حداد منطقة عينطورة لتنفيذ فكرته التى تدور حول علاقة حب بين شاب وفتاة وقد إختلفا ثم انفصلا لكن بقي ألشاب (هاني زيتون ) يسعى لمراضاتها لكنها كانت ترد عليه شكرا رغم كل محاولاته بإرضائها وإعادة ألمياه الى مجاريها لكن دون جدوى بقيت هي على قرارها بعدم ألعودة إليه.

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