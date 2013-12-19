أوين: أوزيل ليس رائعا .. وأشك في فوز أرسنال بالدوري

شكك الإنجليزي مايكل أوين مهاجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق على قدرة فريق أرسنال في الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم مشيرا إلى أن الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب الفريق ليس رائعا كما يقول عنه الكثيرين.

ويقدم أرسنال موسما طيبا هذا العام إذ يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة من انطلاقه.

وقال أوين "هناك شك في أن يكمل لاعبي أرسنال بهذا الشكل، اللاعبون يعرفون أدوارهم وفينجر نادرا ما يغير النظام، في المباريات البعيدة عن الأضواء أظن دائما أنهم سيسجلون دائما".

وأضاف "ولكن أمام الفرق الكبيرة أعتقد أنهم قد يعانوا، فهم لا يمتلكوا في رأيي لاعبين يمكنهم اللعب أمام المنافسين على اللقب".

وتابع "على الرغم أن الناس تخبرني باستمرار أن أوزيل لاعبا رائعا ولكن تناقضه يعني أننا نرى لمحات من نوعية رائعة، هو يقدم أداء جيدا في مباراة يتبعه بأداء ضعيف في نصف دستة مباريات".

يذكر أن مايكل أوين قد اعتزل اللعب بنهاية الموسم الماضي في عمر الـ33 بعد أن مسيرة طويلة مع ليفربول وريال مدريد ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وأخيرا ستوك سيتي.