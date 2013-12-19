بوتين ينفي تعديل الدستور الروسي

موسكو أ ش أ



نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيته إجراء تعديل دستوري يمنحه استثناء لترؤس روسيا مدى الحياة، أو إدخال أي تعديلات على مواد الدستور الروسي التي تحدد سبل وطبيعة هيكل أجهزة السلطة.

وقال الرئيس الروسي - في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس "لدينا دستور روسيا الاتحادية الذي تتم ضمن أطره صياغة أجهزة السلطة، ولن نقدم على أية تعديلات في هذا الإطار".

وأضاف أن القيام بذلك أمر ليس مجديا ويحمل في طياته خطرا يهدد استقرار الدولة الروسية، ويذكر أن الدستور الروسي يحظر على رئيس البلاد تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads