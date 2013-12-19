الهند تطالب أمريكا الإعتذار عن طريقة تعاملها مع الدبلوماسية “دفياني خوبراجاد”

طالبت الهند الولايات المتحدة اليوم الخميس بالاعتذار عن طريقة تعاملها مع الدبلوماسية دفياني خوبراجاد ( نائب القنصل الهندي العام في نيويورك) والتي تم إلقاء القبض عليها بعد شكوك تزويرها لتأشيرة الدخول.

> وطالب وزير التجارة والصناعة الهندي “كمال ناث” حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واشنطن بالاعتراف أنها اقترفت “خطأ”.

> ونفت خوبراجاد تزوير تأشيرة دخولها إلى الأراضي الأمريكية أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بعد اتهامها بإساءة معاملة خادمتها عبر عدم تسديد راتبها بالمبلغ المتفق عليه.

> من جانبها، أبدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ماريا هارف تفهما ل”حساسية القضية” بالنسبة للكثيرين في الهند، وأكدت أن الوزارة ستنظر في الظروف المحيطة بما حصل، كما أكدت على “عمق الصداقة” مع الهند، رافضة تعرض الدبلوماسيين الأمريكيين في نيودلهي لإجراءات انتقامية.

> أ ش أ