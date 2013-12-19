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بالصور.. انتخاب شريف المستكاوى أمينا عاما لنقابة الطيارين

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عقدت نقابة الطيارين اليوم الخميس برئاسة الطيار أشرف عبد الباقى نقيب الطيارين, اجتماعها لاختيار أعضاء المكتب الجديد بعد الانتخابات التى جرت قبل يومين على مقعد النقيب و7 مقاعد لمجلس الإدارة المستقيلين، وأسفر الاجتماع عن انتخاب الطيار شريف المستكاوى كأمين عام للنقابة والطيار هشام عبد المنعم السيد مساعدا للأمين العام للنقابة، كما تم انتخاب الطيار محمد أرمان أمينا للصندوق والطيار أكرم المصرى أمينا مساعدا للصندوق.

ووافقت الجمعية العمومية للنقابة بالإجماع على تعديل المادة الخاصة بتولى النقيب والتى كانت تنص على اكتسابه خبرة 20 عاما لتصبح 15 عاما للترشح على المقعد، بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بالترشح على مقاعد مجلس الإدارة ليصبح من حق الطيار "الغير عامل" الترشح بمجرد حصوله المؤهل المناسب ولا يشترط لذلك عمله كطيار.

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