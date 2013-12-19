عودة طائرة مصر للطيران المتجهة لجوبا لوجود عطل فنى بمطار جنوب السودان

أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى أن الطائرة المصرية المتجهة إلى جوبا عادت إلى البلاد مرة أخرى بعد إقلاعها بساعتين، بسبب وجود عطل فنى بممر مطار جنوب السودان، وكان على متنها 84 راكبا فى الذهاب، وفى حال إصلاح العطل الفنى سيتم إقلاع الطائرة مرة أخرى والعودة بعدد 131 راكبا.

من جانبه، قال الطيار طارق كامل، رئيس شركة الخطوط الجوية، فى تصريحات صحفية إن مصر للطيران تسيّر 4 رحلات أسبوعيا إلى جوبا بجنوب السودان أيام: السبت والإثنين والأربعاء والخميس بطراز الإيرباص 320/ 200، وقد تم إلغاء رحلة يوم الإثنين الماضى بسبب الاضطرابات السياسية التى تشهدها جنوب السودان، وأثرت على الوضع الأمنى فى مطار جوبا، بينما أقلعت رحلة أمس، الأربعاء، فى موعدها المحدد، وعادت بسلام إلى أرض الوطن.