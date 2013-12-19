مدّ فترة التسجيل لزمالة الصيدلة الإكلينيكية ومكافحة العدوى حتى 15 يناير

أعلنت الزمالة المصرية مدّ فترة القبول التخصصى بزمالة الصيدلة الإكلينيكية ومكافحة العدوى للصيادلة بدفعة 2014 حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل، بالإضافة إلى مد القبول طلبات الالتحاق بدفعة يناير 2014 لجميع التخصصات بالزمالة حتى يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك رداً على طلب نقابة الصيادلة، والتى قامت بإرسال خطابين لوزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، ومدير برنامج الزمالة المصرية، وطالبتهما بإدراج تخصص زمالة الصيدلة الإكلينيكية، وكذلك مكافحة العدوى بالنسبة للصيادلة.

من جانبه قال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إن القرار الوزارى الصادر رقم 391 لسنة 2012 يلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية وأخرى لمعلومات الدواء داخل كل مستشفى، واعتبر ذلك من الاشتراطات الصحية اللازم توافرها لترخيص هذه المستشفيات.

وأكد أن نقابة الصيادلة حريصة على تطوير المنظومة الصحية، ومنها بالضرورة التعليم والتدريب والتنمية المهنية المستدامة، والذى يعد برنامج الزمالة المصرية أحد أهم هذه الوسائل.

وأضاف هلال أن النقابة تتطلع لزيادة التخصصات الفنية الصيدلانية والتوسع فيها وتحسينها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لكى تواكب المعدلات العالمية والدولية لما فى ذلك من مصلحة وأهمية لمهنة الصيدلة وفائدة على القطاع الصحى والدوائى وبالضرورة على المريض المصرى.