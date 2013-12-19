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لا تجاعيد بعد اليوم مع Olay

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لا تجاعيد بعد اليوم مع Olay لا تجاعيد بعد اليوم مع Olay

تفخر Olay بأن تعلن عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة Regenerist وهو Olay Regenerist Wrinkle Relaxing Complex، المنتج الثوري الجديد الذي يقدم تأثيراً طويل الأمد من خلال تخفيض مستوى التجاعيد والخطوط الدقيقة بعد 14 يوماً، حيث يمكن رؤية النتائج الأولية في غضون عشرة دقائق فقط!
وتحتوي تركيبته الجديدة على خليط البيتيد الحيوي والبيتيد الأميني الذي يحقق فوائد كبيرة في مقاومة تقدم سن البشرة، إضافة إلى مرطبات البشرة المكثّفة التي تعمل على الترطيب. ويعمل هذا الخليط على تخفيض مستوى التجاعيد ومظهر الخطوط الدقيقة في غضون 14 يوماً فقط، مما يمنحك بشرة أكثر نعومة ويخفي الخطوط الدقيقة. كما ويضم ’ريجينيريست رينكل ريلاكسنغ كومبليكس‘ البالميتويل- بيبتيد والفيتامين ’بي 3‘، لتعزيز طبقة البشرة الخارجية والطبقة القرنية، مما يساعد على استعادة الرطوبة للبشرة.

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