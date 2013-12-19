أبو إسماعيل يحيي محاميه ويدعو لهم .. و يتجاهل رئيس المحكمة عند إثبات حضوره

دخل حازم صلاح أبو إسماعيل قفص الاتهام، حيث قام بتحية المحامين الحاضرين عنه قائلا “بارك الله فيكم”، كان ذلك قبل بدء محاكمته أمام جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة ، في اتهامه بتزوير إقرار الجنسية الخاص بوالدته، بقصد تمكينه من الاشتراك في خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون واشتراطات اللجنة العليا للانتخابات .

و قامت المحكمة بالنداء على حازم صلاح أبو إسماعيل لإثبات حضوره، ولكنه لم يجب عليهم تجاهل رئيس المحكمة، إلا أن المحكمة أثبتت حضور المتهم، ثم استمعت المحكمة إلى أمر إحالة أبو إسماعيل إلى المحاكمة.