وزير الصناعة: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الأثاث تؤهلها للمنافسة والتصدير للأسواق العالمية

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن صناعة الأثاث من الصناعات الواعدة في مصر، حيث تمتلك البلاد إمكانات وقدرات كبيرة في مجالات الأثاث والمفروشات المنزلية والديكور تؤهلها للمنافسة والتصدير داخل الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مشاركة هذه الصناعة في المعارض الدولية يكسبها شهرة عالمية ويعمل علي ترويج وتسويق المنتجات المصرية وزيادة صادرات هذا القطاع.

> جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لفعاليات المعرض الدولي للأثاث والديكور والمفروشات المنزلية (لومارشيه) بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي من المقرر أن يستمر حتي 22 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع والمستثمرين والمصممين المصريين والعالميين العاملين في مجال الأثاث والديكور والمفروشات.

> وشدد عبد النور إلي اهتمام الوزارة بتطوير منظومة المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والترويج للمنتجات المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

> وقال عبد النور “إن المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأراء والأفكار الجديدة في صناعة الأثاث والديكور، موضحا أن هذا المعرض يضم العديد من المنتجات وقطع الأثاث والمفروشات المنزلية والتي تشهد تطورا كبيرا وإبتكارات جديدة وجودة عالية تضاهي مثيلاتها العالمية، منوها بأن الوزارة تعمل على تقديم المساندة الكاملة لإقامة مثل هذه المعارض التي تسهم في عمليات التسويق والترويج لمختلف منتجات القطاعات الصناعية”.

> كما أكد أن تنظيم مثل هذه المعارض والمشاركة الكبيرة للعديد من الشركات والمصانع المصرية والدول الأجنبية تعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها مصر حاليا، وبداية تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات.