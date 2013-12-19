ننشر نص طلب «شيكابالا» لفسخ تعاقده مع «الزمالك»!!

فيتو

حصلت "فيتو" على نص فاكس صانع ألعاب الفريق الكروى محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى الزمالك لطلب فسخ تعاقده.

وقال شيكابالا خلال الفاكس الموجه إلى القلعة البيضاء:"طالما النادي لم يرد على طلبى بخصوص مستحقاتى المالية المتأخرة، فيعتبر العقد مفسوخا من جانب الزمالك".

ومن جانبه، كشف أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أن اللاعب إذا أراد الاستمرار داخل صفوف الفريق فينبغى عليه إما أن يحل الأمر وديا، أو أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة هي التي تفصل بين الطرفين.

وأضاف المصدر:" المجلس الحالى برئاسة كمال درويش صرف للاعب 300 ألف جنيه جزءًا من مستحقاته بالإضافة إلى المكافآت التي حصل عليها من بطولة الكأس الماضية، والتي تساوى ضعف المبالغ المالية التي حصل عليها في عهد مجلس ممدوح عباس.

شبكةعيونالإخبارية

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