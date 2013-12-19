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رفع جلسة محاكمة أبو إسماعيل لتمكين الدفاع من لقائه في قضية اتهامه بالتزوير

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رفع جلسة محاكمة أبو إسماعيل لتمكين الدفاع من لقائه في قضية اتهامه بالتزوير رفع جلسة محاكمة أبو إسماعيل لتمكين الدفاع من لقائه في قضية اتهامه بالتزوير

حازم أبو إسماعيل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم الخميس ، رفع جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح الرئاسة السابق، بتهمة تزوير إقرار الجنسية الخاص بوالدته، بقصد تمكينه من خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون واشتراطات اللجنة العليا للانتخابات ، و ذلك لمدة ربع ساعة لتمكين هيئة الدفاع من لقاء المتهم لمدة ربع ساعة بناء على طلب الدفاع .
> تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي .

ونسبت النيابة العامة، إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل 52 سنة، أنه في غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية .

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