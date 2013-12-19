دراسة تركيب خزانات بالكبارى لمواجهة مياه الأمطار

قال المهندس رأفت إيميل حنين، القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والكباري، "إن المديرية تدرس خلال الفترة الحالية تركيب خزانات بمطالع ومنازل الكباري؛ لمواجهة تراكم مياه الأمطار عند سقوطها".

وأضاف حنين في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الخميس: "المشكلة أن الكباري لا توجد بها شبكات صرف صحى؛ ما يتسبب في تراكم المياه حال سقوط الأمطار، وهذا يعيق حركة سير السيارات".

وتابع: سيتم استخدام الخزانات في تخزين مياه الأمطار ثم تفريغها، لافتا إلى صعوبة إنشاء بالوعات صرف على الكباري لتصريف المياه.

شبكةعيونالإخبارية

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