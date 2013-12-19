ماذا يجري بين اصالة وأسماء المنور؟

يجري اليوم تصوير الحلقة الأولى من برنامج "صولا" الموسم الثالث، مع الفنانة المغربية أسماء المنور والنجم الكويتي بشار الشطي والفنان المغربي حاتم عمور، الذين يحلّون ضيوفاً على أصالة.

أسماء ستقدّم باقة من أغاننيها الخاصة، كما ستشارك مع اصالة في تقديم أجمل الاغاني الطربية للسيدة أم كلثوم وأغان مغربية تراثية.

وقد اختارت أسماء فستاناً باللون الأخضر إحتفالا بتأهل فريق الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العالم للأندية.

يذكر أنّ برنامج "صولا" في موسمه الثالث يرتدي حلته الجديدة، وستكون هذه الحلقة هي الأولى التي ستعرض مع بداية العام الجديد.

يبقى أن نذكر أنّ التصوير يجري في أبو ظبي وتحديداً في استديوهات جزيرة السعديات، في ديكور أنيق وضخم.

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