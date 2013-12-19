زوج غادة عبد الرازق يطيح بسيرين لصالح زوجته

أكّدت أنباء أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور كانت المرشحة الأولى للقيام ببطولة مسلسل "السيدة الأولى" من قبل قناة CBC المصرية، وفجأة تمّ استبدالها بالفنانة غادة عبد الرازق بوساطة من زوجها الإعلامي محمد فودة الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي للقناة نفسها، وفق ما أكّدته مصادر في القناة لـ"سيدتي نت".

وذكرت المصادر أنّ فودة استغل منصبه وتقرّبه من كوادر القناة وتدخّل بشدّة لتذهب بطولة المسلسل إلى زوجته لإخراجها من الأزمة النفسية التي عاشتها بعد خلافاتها مع محمد سامي مخرج مسلسلها الأخير "حكاية حياة"، وما تلاه من تعاقد سامي مع هيفا وهبي على مسلسل "جريمة قتل".

وكان فودة قد أقنع القيّمين على القناة أنّ غادة هي الأنسب للدور كما إنها ستساهم في تسويق العمل، بشكل يفوق قدرة سيرين التي لا رصيد لها في الدراما المصرية سوى عمل واحد فقط هو مسلسل "الأدهم".

وبالفعل نجحت خطة فودة وغادة وأطيح بسيرين وتم إسناد الكتابة إلى المؤلف المصري محمود البزاوي، فيما يقوم بإخراج مسلسل "السيدة الأولى" محمد بكير في أول تعاون لغادة معه.

ووسط كل هذه الأحداث ولم تخرج سيرين بأي تصريح ينفي أو يؤكد هذا الكلام.

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