ننشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى للحصول على البنزين والسولار

تقوم حاليًا وزارة البترول بالتعاون مع وزارتى المالية والداخلية بالبدء في تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار للسيارات من محطات الوقود، كما وافق مجلس الوزراء رسميًا على إدخال المازوت ضمن منظومة الدعم خلال العام الجاري وطرحه في المرحلة الثانية من الكروت الذكية في يناير المقبل.

وتم إنشاء موقع إلكترونى لتسجيل بيانات جميع السيارات للحصول على الكارت الذكى، وهو " https://www.esp.gov.eg/ "، وفى حالة عدم حصول صاحب السيارة على الكارت الذكى سيتم محاسبته بالسعر الحر للبنزين والسولار، ولن يتم صرف الدعم له.

"فيتـو" تنشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى بداية من الدخول على الموقع الإلكترونى وإدخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة في رقم السيارة ورقم الموتور،‮ ‬بالإضافة إلى رقم الشاسيه الخاص بالسيارة،‮ ‬لينتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل،‮ ‬والتي تتطلب تحديد نوع الوقود المستخدم في السيارة، وسعة المحرك الخاص بالسيارة‮.‬

ويطلب الموقع من مالك السيارة التي يقوم بتسجيلها إدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في بطاقة الرقم القومي وعنوانه السكني،‮ ‬وهو ما ينقله إلى المرحلة الأخيرة والتي تطلب منه تحديد مكان استلام الكارت الذكي الخاص بسيارته‮.‬

ويمكن لكل مواطن أن يختار مكان استلام الكارت الذكي بناء على رغبته وبإمكان مالكي السيارات تحديد كيفية استلام الكروت الذكية،‮ ‬وذلك من خلال مكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي،‮ أو من إدارات المرور التابعة لها السيارة، والتي ستقوم بتسليم الكروت مجانا،‮ ‬كما توجد طريقة أخرى وهي أن يطلب مالك السيارة إرسال الكارت الذكي إلى المكان الذي يطلبه،‮ ‬لكنه سيتحمل تكلفة إيصال الكارت.

وسيتم توزيع المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي فقط ومن جميع محطات الوقود للحفاظ على حق المواطن، وسيقوم المواطن بإتمام عملية صرف الوقود باستخدام الرقم السرى الخاص به، من خلال نقاط البيع ( POS ) المتواجدة بمحطات الوقود، كما أن صرف المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي، سيكون بالسعر العادي بكامل الدعم، وبدون تحديد أي حد أقصى للصرف.

شبكةعيونالإخبارية

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