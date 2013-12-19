أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

ننشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى للحصول على البنزين والسولار

Google+ Print
ننشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى للحصول على البنزين والسولار ننشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى للحصول على البنزين والسولار

تقوم حاليًا وزارة البترول بالتعاون مع وزارتى المالية والداخلية بالبدء في تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار للسيارات من محطات الوقود، كما وافق مجلس الوزراء رسميًا على إدخال المازوت ضمن منظومة الدعم خلال العام الجاري وطرحه في المرحلة الثانية من الكروت الذكية في يناير المقبل.

وتم إنشاء موقع إلكترونى لتسجيل بيانات جميع السيارات للحصول على الكارت الذكى، وهو " https://www.esp.gov.eg/ "، وفى حالة عدم حصول صاحب السيارة على الكارت الذكى سيتم محاسبته بالسعر الحر للبنزين والسولار، ولن يتم صرف الدعم له.

"فيتـو" تنشر تفاصيل استخراج الكارت الذكى بداية من الدخول على الموقع الإلكترونى وإدخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة في رقم السيارة ورقم الموتور،‮ ‬بالإضافة إلى رقم الشاسيه الخاص بالسيارة،‮ ‬لينتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل،‮ ‬والتي تتطلب تحديد نوع الوقود المستخدم في السيارة، وسعة المحرك الخاص بالسيارة‮.‬

ويطلب الموقع من مالك السيارة التي يقوم بتسجيلها إدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في بطاقة الرقم القومي وعنوانه السكني،‮ ‬وهو ما ينقله إلى المرحلة الأخيرة والتي تطلب منه تحديد مكان استلام الكارت الذكي الخاص بسيارته‮.‬

ويمكن لكل مواطن أن يختار مكان استلام الكارت الذكي بناء على رغبته وبإمكان مالكي السيارات تحديد كيفية استلام الكروت الذكية،‮ ‬وذلك من خلال مكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي،‮ أو من إدارات المرور التابعة لها السيارة، والتي ستقوم بتسليم الكروت مجانا،‮ ‬كما توجد طريقة أخرى وهي أن يطلب مالك السيارة إرسال الكارت الذكي إلى المكان الذي يطلبه،‮ ‬لكنه سيتحمل تكلفة إيصال الكارت.

وسيتم توزيع المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي فقط ومن جميع محطات الوقود للحفاظ على حق المواطن، وسيقوم المواطن بإتمام عملية صرف الوقود باستخدام الرقم السرى الخاص به، من خلال نقاط البيع ( POS ) المتواجدة بمحطات الوقود، كما أن صرف المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي، سيكون بالسعر العادي بكامل الدعم، وبدون تحديد أي حد أقصى للصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب