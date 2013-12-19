"شفيق" في القاهرة خلال أيام

أكد مقربون من الفريق أحمد شفيق، أنه يستعد للعودة إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حصوله على البراءة في قضية أرض الطيارين، وبعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وأوضحوا أن شفيق استقبل حكم البراءة بسعادة بالغة، وقال إنه كان على ثقة تامة من أن القضاء المصرى العادل سينصفه ويبرئ ذمته من تلك القضية.

وأكدت مصادر لـ "فيتو" أن الفريق شفيق كانت لديه ارتباطات عديدة مع مسئولين في الإمارات، ولكن بعد حصوله على البراءة، بدأ في إعادة ترتيب أولوياته ومن بينها العودة إلى مصر.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم الخميس؛ بانقضاء الدعوي الجنائية لكل من اللواء نبيل شكري واللواء محمد رضا وبراءة جمال وعلاء مبارك؛ والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين".. وأكدت مصادر قضائية أن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب الجهات المعنية برفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول.

شبكةعيونالإخبارية

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