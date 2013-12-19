أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نصائح مهمة لتجنب التهابات المهبل

Google+ Print
نصائح مهمة لتجنب التهابات المهبل نصائح مهمة لتجنب التهابات المهبل

تعانى بعض الفتيات من وجود آلام بالمهبل، مما يسبب لها بعض المشاكل الصحية قد لا تقف وراء الأسباب الحقيقية لها، إلا أن دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، يؤكد أن أغلب حالات التهاب المهبل لدى الفتيات تكون ناجمة عن استخدام بعض المواد الكيميائية كالشامبو والصابون لأن بطانة الأعضاء التناسلية تكون حساسة لتلك المواد، فتحدث الالتهابات وأحيانا ما يصاب المهبل ببعض الالتهابات الجرثومية، مما يؤدى لحدوث إفرازات مهبلية لذا لابد من الحرص على استخدام الماء الدافئ وبعض المواد المطهرة لمنطقة المهبل، فذلك من شأنه أن يقضى على الجراثيم، كما يمكن الحرص على ارتداء الملابس القطنية لأن تلك الملابس من شأنها أن تقلل الالتهابات التى تصيب المهبل مع الإكثار من تناول السوائل، لأن ذلك يمنع تركز البول الذى يسبب تركيزه حساسية فى المسالك البولية وتتعد أنواع الالتهابات وأشكالها لذا يقوم الطبيب عند الشكوى من تلك الالتهابات بفحص عينة من الإفراز المهبلى.

وينصح يواقيم الفتيات بمجموعة من النصائح تأتى فى مقدمتها تنظيف قاعدة الحمام قبل الاستخدام، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة التى من شأنها أن تؤثر على منطقة المهبل، لذا يمكن فى حالة الإصابة بالالتهابات الفطرية استخدام الكريمات المضادة للفطريات لتجنب التهابات المهبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365