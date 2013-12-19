نصائح مهمة لتجنب التهابات المهبل

تعانى بعض الفتيات من وجود آلام بالمهبل، مما يسبب لها بعض المشاكل الصحية قد لا تقف وراء الأسباب الحقيقية لها، إلا أن دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، يؤكد أن أغلب حالات التهاب المهبل لدى الفتيات تكون ناجمة عن استخدام بعض المواد الكيميائية كالشامبو والصابون لأن بطانة الأعضاء التناسلية تكون حساسة لتلك المواد، فتحدث الالتهابات وأحيانا ما يصاب المهبل ببعض الالتهابات الجرثومية، مما يؤدى لحدوث إفرازات مهبلية لذا لابد من الحرص على استخدام الماء الدافئ وبعض المواد المطهرة لمنطقة المهبل، فذلك من شأنه أن يقضى على الجراثيم، كما يمكن الحرص على ارتداء الملابس القطنية لأن تلك الملابس من شأنها أن تقلل الالتهابات التى تصيب المهبل مع الإكثار من تناول السوائل، لأن ذلك يمنع تركز البول الذى يسبب تركيزه حساسية فى المسالك البولية وتتعد أنواع الالتهابات وأشكالها لذا يقوم الطبيب عند الشكوى من تلك الالتهابات بفحص عينة من الإفراز المهبلى.

وينصح يواقيم الفتيات بمجموعة من النصائح تأتى فى مقدمتها تنظيف قاعدة الحمام قبل الاستخدام، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة التى من شأنها أن تؤثر على منطقة المهبل، لذا يمكن فى حالة الإصابة بالالتهابات الفطرية استخدام الكريمات المضادة للفطريات لتجنب التهابات المهبل.