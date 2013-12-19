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"المفاجآت" طريقك للتغلب على الخرس الزوجى

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"المفاجآت" طريقك للتغلب على الخرس الزوجى "المفاجآت" طريقك للتغلب على الخرس الزوجى

يعانى بعض الأزواج من الفتور فى الحياة الزوجية بسبب كثرة الالتزامات المنزلية وعدم رغبة كل طرف فى التقرب من الآخر، مما يحدث نوعا من الصدام فى الحياة الزوجية، والتى يحاول دكتور سيد زين استشارى الطب النفسى أن يقدم مجموعة من النصائح للأزواج لتجنب الخرس الزوجى الذى زاد فى الآونة الأخيرة، بسبب كثرة الضغوط، فيحاول الزوجان أن يجدوا متنفسا يخلصهم من الخرس الزوجى، وللقضاء عليه يمكن للزوجين أن يجدّدوا حياتهم الزوجية، بالمفاجآت البسيطة، التى تغير من روتين الحياة الزوجية، مثلا تغيير مكان الإفطار الصباحى بدلا من كونه داخل غرفة المعيشة لغرفة النوم.

ويشير زين أن الخرس الزوجى يحدث بسبب كثرة الحديث عن متطلبات الحياة الزوجية، لذا يفضل الزوجان الخرس عن الحديث، وللتغلب على هذا الأمر لابد من فتح محاور أخرى للحديث فذلك من شأنه أن يقلل الضغط النفسى، وبالتالى يقل الخرس ويمكن للزوجة أن تخصص وقتا للحديث عن الموضوعات الجدية فى الحياة الزوجية.

فقد أثبتت الدراسات أن 80 فى المائة من حالات الخرس الزوجى يكون السبب الرئيسى بها الزوجة من كثرة المتطلبات التى تلقيها على كاهل الزوج، لذا فالتجديد يجعلك قادرة على إبعاد الحياة الزوجية عن الخرس.

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