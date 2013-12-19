رسمياً.. طرح دواء جديد لمرضى انسداد الشعب الهوائية بتصديق من "FDA"

بشرى سارة لمرضى الصدر فى مصر، حيث صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" أمس، الأربعاء، على إصدار دواء جديد لعلاج مرض الانسداد الرئوى المزمن، أو ما يعرف بـ"انسداد الشعب الهوائية المزمن" "COPD"، وطرحه فى الأسواق الأمريكية رسمياً.

> ويعرف العقار الجديد باسم أنورو إليبتا "Anoro Ellipta"، ويحتوى على المواد الفعالة "umeclidinium " و"vilanterol " أحد منشطات مستقبلات البيتا-2، ويوجد فى صورة بودرة للاستنشاق عن طريق الفم، ومن المنتظر تسجيله داخل مصر واعتماده من قِبل وزارة الصحة خلال عام من الآن، بعد التأكد من فاعليته ودرجة أمانه.

ويتميز هذا المستحضر الجديد بأنه ممتد المفعول، ويستمر تأثيره لفترات طويلة، حيث يحصل عليه مريض الصدر مرة واحدة فى اليوم، وهو ما يغنيه عن عناء الحصول المتكرر على الأدوية عدة مرات فى اليوم.

ويُعد مرض الانسداد الرئوى المزمن أحد الأمراض الخطيرة التى تزداد سوءا مع مرور الوقت، وهو يعد ثالث أكثر الأمراض المسببة للوفاة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر السجائر هى المسبب الرئيسى للمرض، ومن أبرز أعراضه "ضيق الصدر والسعال المزمن وإفراز البلغم بكثافة".

وعن آلية عمل عقار "Anoro Ellipta"، أشارت إدارة "FDA" إلى أنه يساهم فى الحد من الالتهابات داخل الرئتين، كما يساعد على ارتخاء العضلات حول المجارى الهوائية للرئتين ويجعلها أكثر انبساطاً، وهو ما يساهم فى زيادة تدفق الهواء ويحد من ضيق التنفس الذى يصيب مرضى الانسداد الرئوى المزمن.

تم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد، بعد خضوع ما يزيد عن 2400 شخص مصاب بالانسداد الرئوى المزمن للأبحاث والتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وأظهرت تحسنا فى وظائف الرئة الخاصة بالأشخاص الذين حصلوا على العقار مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على العلاج الوهمى أو البلاسيبو "placebo ".

وتملك شركة جلاكسو سميث كلاين للصناعات الدوائية الحق الحصرى فى تصنيع وتسويق هذا العقار، ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يسببها، "احتقان الحلق وإصابات الجهاز التنفسى والإمساك أو الإسهال وآلام فى الأطراف والشد العضلى وآلام الرقبة والصدر".