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"أبو قير" تنشئ رصيفا بحريا بـ120 مليون دولار لزيادة معدلات الإنتاج

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"أبو قير" تنشئ رصيفا بحريا بـ120 مليون دولار لزيادة معدلات الإنتاج "أبو قير" تنشئ رصيفا بحريا بـ120 مليون دولار لزيادة معدلات الإنتاج

أكد المهندس عادل حجازى رئيس شركة بترول أبوقير إنه جارى حالياً الإعداد لتنفيذ مشروع جديد لإنشاء رصيف بحرى شمال أبوقير باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، وسيتم وضعه على خريطة الإنتاج منتصف عام 2016، بمعدل إنتاج يومى 80 مليون قدم مكعب غاز و1500 برميل زيت خام و2000 برميل متكثفات.

وقال حجازى فى تصريحات خاصة، إنه تم زيادة حجم الإنتاج بعد استكمال المشروعات الجديدة التى بدأتها الشركة من حقول أبو قير البحرية والتى تضاعف إنتاجها من 140 مليون قدم مكعب إلى 270 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأكد حجازى، أن تنفيذ الخطة الطموحة والمتكاملة لتنمية الحقول، ساعد الشركة إلى القفز بمعدلات الإنتاج، حيث تم إنتاج 5150 برميل متكثفات و260 طن بوتاجاز يومياً ساهموا فى تغطية احتياجات السوق المحلى.

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مصر 365