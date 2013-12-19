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رسميًا.. «شيكابالا» يفسخ تعاقده مع «الزمالك»

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رسميًا.. «شيكابالا» يفسخ تعاقده مع «الزمالك» رسميًا.. «شيكابالا» يفسخ تعاقده مع «الزمالك»

أرسل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل، خطابًا رسميًا لمسئولي القلعة البيضاء، يخطرهم خلاله بفسخ تعاقده مع النادي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي والبالغة 3 ملايين و800 ألف جنيه.

من جانبه أكد سمير عبدالتواب، وكيل اللاعب أنه أرسل خطابا رسميا بهذا المعنى لمجلس الإدارة برئاسة كمال درويش، ولجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

جدير بالذكر أن مجلس الزمالك وافق على صرف 300 ألف جنيه من المستحقات المتأخرة للاعب، لكن الفتى الأسمر رفض استلامهم، وطالب بالحصول على كل مستحقاته.

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