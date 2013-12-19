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مصر تتراجع 3 مراكز في تصنيف فيفا .. والصدارة لم تتغير

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مصر تتراجع 3 مراكز في تصنيف فيفا .. والصدارة لم تتغير مصر تتراجع 3 مراكز في تصنيف فيفا .. والصدارة لم تتغير

تراجع المصري 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر ديسمبر ليتقهقر الفراعنة إلى المركز الـ41.

وهبط المنتخب المصري مركزا في تصنيف المنتخبات الإفريقية إذ أصبح بالمركز السادس بعد أن حافظ منتخب الرأس الأخضر على مركزه الـ39 في التصنيف العام، فيما حافظت منتخبات كوت ديفوار وغانا والجزائر ونيجيريا على مراكزها في صدارة تصنيف منتخبات القارة السمراء.

وعلى جانب آخر حافظت المنتخبات الـ10 الأوائل على مراكزها في التصنيف بعد أن تصدرت إسبانيا الترتيب وخلفها ألمانيا ثم الأرجنتين وكولومبيا والبرتغال وأوروجواي وإيطاليا وسويسرا وهولندا والبرازيل.

يذكر أن شهر ديسمبر لم يشهد مباريات تصفيات بطولة قارية أو عالمية بعد أن انتهت تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

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فيديو اليوم السابع

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