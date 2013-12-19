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ناسا: تعرض مصر ولبنان لعاصفة ثلجية بدءًا من 23 ديسمبر الجاري

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ناسا: تعرض مصر ولبنان لعاصفة ثلجية بدءًا من 23 ديسمبر الجاري ناسا: تعرض مصر ولبنان لعاصفة ثلجية بدءًا من 23 ديسمبر الجاري

جددت وكالة "ناسا" تحذيرها من تعرض دول حوض البحر الأبيض المتوسط لعاصفة ثلجية ثانية "أليكسا 2"، أسوأ من الموجة الأولى.
وقالت، إن المنطقة ستتعرض لعاصفة ثلجية أخرى تكون أقوى وأسوأ من الأولى، تبدأ في 23 من الشهر الجاري.
وتوقعت أن يتساقط الثلوج في الساحل السوري ولبنان ومصر، مشيرة إلى أن "أليكسا 2"، سوف تستمر لـ4 أيام وتنتهي 27 ديسمبر الحالي.

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