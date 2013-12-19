السجن 15 عاما لسعودي أدين بتجنيد مقاتلين للقاعدة

كتب : (أ ف ب) الخميس 19-12-2013 12:14

أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا بالسجن 15 عاما، والمنع من السفر علي مواطنا أدين بتجنيد 14 سعوديا من خلال الإنترنت داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة وإرسالهم إلى اليمن.

قالت صحيفة "الحياة السعودية"، أن المدان قد اجتمع في اليمن عدة مرات مع قيادات ميدانيين بالتنظيم واشترك في تعزيز صفوفهم ب 14 سعوديا، وسهل وصولهم إلي هناك ووفر بطاقات هوية يمنية مزورة لسبعة منهم قبل إرسالهم.

ومن جانبها قالت المحكمة أن المدان وصف هيئة كبار العلماء بأنهم "علماء سلطة" يداهنون ولا يذكرون الحق. كما اعتبرته مؤيدا للقتال في مناطق الفتن والصراعات، بل ويعده واجبا وفرض عين.

كما ذكرت المحكمة أن المدان أقر بانشائه بريدا الكترونيا على الانترنت لخدمة اعضاء فرع القاعدة في اليمن.

ومن الجدير بالذكر، أن فرعي تنظيم القاعدة السعودي واليمني اندمجا بداية عام 2009 لتشكيل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره اليمن، وهو الفرع الذي تعتبره واشنطن الأكثر نشاطا بين فروع الشبكة المتطرفة.