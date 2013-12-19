60 دولة تشارك في مؤتمر المانحين بالكويت لصالح متضرري سوريا

كتب : أ ف ب منذ 9 دقائق

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشئون الإنسانية نايجيل فيشر اليوم دعوة 60 دولة للمشاركة في مؤتمرالمانحين بالكويت.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في 15 يناير القادم إلي جمع 6,5 مليار دولار لصالح المتضررين من النزاع السوري ويفتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وبحسب فيشر، فإن الأموال التي ستجمع ستخصص لإغاثة حوالى 13,4 مليون سوري من المتأثرين بالنزاع في بلدهم، ويزيد هذه الرقم بشكل ملحوظ عن ذلك الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في تقديراتها قبل ستة أشهر وهو عشرة ملايين نسمة.

وأضاف فيشر: "الأمم المتحدة ستكون بحاجة الى 2,3 مليار دولار عام 2014 لإغاثة 9,3 مليون سوري داخل سوريا، و4,2 مليار دولار لاغاثة 4,1 مليون لاجئ سوري في الخارج.

وكان المؤتمر السابق للمانحين الذي استضافته الكويت مطلع السنة شهد تعهدات بتقديم 1,5 مليار دولار، فيما أفاد مسئولون كويتيون أنه تم الوفاء بهذه الالتزامات بنسبة 75%.

ويخصص خمس المبالغ المطلوبة للغذاء والباقي لمياه الشرب والطب والمدارس وإقامة مخيمات اللاجئين