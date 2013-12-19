محافظة المنوفية تنتهى من بروتوكول لمقاومة سوسة النخيل

عقد المهندس محمد احمد مرسي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية اجتماعا بحضور كلا من مديري الإدارات الزراعية ومديري عام المديرية وإدارات التعاون بالمحافظة ومدير إدارة المكافحة ومدير عام الإرشاد الزراعي وذلك لمتابعة وحصر أهم المشكلات المتعلقة بقطاع الزراعة وتقديم مقترحات لحل هذه المشاكل.

> أكد وكيل الوزارة علي ضرورة تدريب الفني الهندسي بالمراكز والجمعيات التابعة لها علي أعمال الصيانة والتشغيل ، مطالبا بسرعة الانتهاء من البروتوكول الخاص بإعارة الأجهزة الحديثة ( أجهزة الطن الهيدروليكي) الخاصة بمقاومة سوسة النخيل الحمراء وعمل تدريب عملي علي الطبيعة وأيضا الاهتمام المستمر لزراعات البطاطس .

> أشار مدير عام الإرشاد الزراعي إلي دور الإرشاد في مجالات الزراعة المختلفة والي دور النقط الثابتة بكل قرية حيث يوجد بكل قرية نقط ثابتة يتواجد بها مرشد القرية لتوصيل التوصيات الفنية للمحاصيل المختلفة أول بأول .

> كلف وكيل الوزارة إدارة التسويق بالمديرية بمتابعة مشكلة تسويق القطن حيث يوجد 65 كيس قطن بمحلج تسويق طوخ طنبشا التابعة للشركة الشرقية للاقطان حيث قامت الشركة بتخفيض السعر من 1680 جنيه إلي 1580 جنيه مما تسبب في عدم رغبة المزارعين في التوريد مما قد يؤثر علي مساحات القطن المنزرعة في العام القادم.

> كما أوضح المهندس محمد احمد مرسي انه سيتم مخاطبة الري للانتهاء من مشاكل الري وانخفاض منسوب المياه بنهاية ترعة سبك مركز الباجور والترع بمنوف وضرورة تطهير رياح سرس الليان ومشكلة الصرف بحوض الربوة ، موصيا بسرعة الانتهاء من الاستفسار عن العقود الخاصة بالقمح وتكليف إدارة التعاون الزراعية بحصر الأماكن التي ستقوم باستلام القمح هذا العام.

> يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة علي مستوي المحافظة .