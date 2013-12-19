الآثار: ألمانيا لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن ضد سارقي “خرطوش خوفو”

أكد الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الدولة لشئون الآثار أن الحكومة الالمانية حتى الان لم تتخذ اى اجراءات قانونية ضد الباحثين الالمان الذين قاموا بسرقة عينات من خرطوش الملك خوفو على الرغم من مخاطبة وزارة الاثار الخارجية المصرية ومخاطبة المجلس الاعلى للاثار للمعهد الالمانى .

> وطالب عبد المقصود – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – السفارة الالمانية بالقاهرة بالتدخل واتخاذ اجراءات مع الحكومة الالمانية لمحاسبة هؤلاء المتهمين فى المانيا وعدم الاستهانة بتلك القضية حفاظا على علاقات التعاون الاثرية الطيبة بين البلدين خاصة وان مجموعة من علماء الاثار الالمان استنكروا تلك الواقعة الخطيرة.

> وشدد عبد المقصود على ضرورة عدم الزج بشخصيات واطراف اخرى فى تلك الواقعة لعدم التشويش عن المتهمين الالمان المعروفين والمحددين لدى السلطات المصرية ، مشيرا الى ان القضية مازالت قيد التحقيق امام النيابة العامة .