جيروزاليم بوست: واشنطن تحث إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديد بفلسطين

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على الامتناع عن الإعلان عن مزيد من البناء الاستيطانى الجديد عقب الإفراج المتوقع عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين فى وقت لاحق من هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة على موقعها الالكترونى عن مصادر دبلوماسية قولها لراديو إسرائيل، إن الإعلانات عن البناء تعمل على تهدئة الرأى العام الإسرائيلى إزاء عمليات الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وقالت مصادر إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل الأنشطة وفقا للاتفاقيات الحكومة ومواصلة البناء فى المستوطنات.