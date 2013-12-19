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بالفيديو| أحمد دراج يعلن استقالته من حزب الدستور "على الهواء"

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بالفيديو| أحمد دراج يعلن استقالته من حزب الدستور "على الهواء" بالفيديو| أحمد دراج يعلن استقالته من حزب الدستور "على الهواء"

كتب : فاطمة النشابي الخميس 19-12-2013 11:17

أعلن الدكتور أحمد دراج، العضو المؤسس لحزب الدستور، استقالته النهائية من الحزب بعد مواجهة نارية بينه والدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للحزب، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الواقع المصري" على فضائية " البلد".

أبدي "دراج" خلال حديثه، اعتراضه على مواقف الدكتور البرادعي، مشيرا إلى أن انسحابه من الإدارة المصرية كان خطأ كبيرا.

وأضاف "بعض الشباب يعتبرون البرادعي مرشد التيار المدني".. و"البرادعي كان يرفض لقاءات شباب حزب الدستور في الوقت الذي يجلس فيه مع أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل". وهذا ما جعل الأمين العام للحزب حسام عبدالغفار خلال مداخلته بالبرنامج، يؤكد أن استقالات أعضاء الحزب إعلامية وليست مكتوبة، مضيفا "آخر معلوماتي تؤكد أن الدكتور أحمد دراج استقال من الحزب وطلب مني استرداد متعلقات له من الحزب لتنفيذ استقالته بشكل نهائي".

الأمر الذي جعل "دراج" يرد قائلا: "المتعلقات ليس لها علاقة بوجودي في الحزب، وأنا لم أوقع على وجود سيد قاسم على رئاسة الحزب، ووجوده على رأس الحزب غير قانوني"، وأعلن استقالته النهائية على الهواء.

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