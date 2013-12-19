رئيس "أونست" ينفى وجود أزمة مالية بالقناة.. ويعد بانطلاقة قوية في يناير

قريبا.. انطلاق أربع برامج جديدة عبر الشاشة

كتب : فاطمة النشابي منذ 30 دقيقة

قال الإعلامي يحيى ممتاز، رئيس شبكة قنوات "اونست"، إن القناة لا تمر بأي أزمات مالية، مشيرا إلى أن هناك خطة لإطلاق خريطة برامجية جديدة مع بداية العام الجديد، مع انتقال استديوهات القناة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الأمر الذي دفع إدارة القناة إلى ضخ ميزانية كبيرة في تأجير الاستديوهات وتجهيزها.

وأضاف، في تصريحات صحفية، ردًا على ما نشر حول الأزمة المالية التي يمرّ بها برنامج "البداية" وأدّت الى إيقافه في ظل عدم حصول العاملين في فريق إعداد البرنامج والفريق الفني على أجورهم، أن هناك تغييرات كثيرة ستحدث في البرنامج ليكون قويًا، وستشمل تغييرات في فريق الإعداد وإدارة الإنتاج، على أن تستمر الإعلامية هناء السمري في تقديمه، موضحًا أن توقف البرنامج جاء بسبب إجراء تعديلات في الديكور وسيعود مساء الاثنين المقبل في ثوبه الجديد.

وفيما يتعلّق بتأخر صرف أجور العاملين في القناة، أشار، إلى أن التأخير كان لأصحاب الرواتب الكبيرة التي يحتاج صرفها لتوقيع مالك القناة شخصيًا، وهو ما تأخر بسبب تواجده في الخارج، مشيرًا إلى أنه فور عودته وقّع الشيكات الخاصة لصرف المبالغ لمستحقيها. كما أشار ممتاز، إلى أن القناة تسعى لانطلاقة جديدة قوية مع بداية العام الجديد، من خلال أربعة برامج جديدة، مؤكدا، أنه سيكون هناك إنطلاقة جديدة قوية لبرنامج "البداية".