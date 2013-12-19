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حصرياً: تفاصيل شخصية هيفا وهبي في "حلاوة روح"

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حصرياً: تفاصيل شخصية هيفا وهبي في "حلاوة روح" حصرياً: تفاصيل شخصية هيفا وهبي في "حلاوة روح"

على الرغم من التكتّم الشديد المفروض على فيلم "حلاوة روح" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تمكّنت "سيدتي نت" من كشف دور هيفا في العمل، إذ تجسّد شخصية سيدة مقهورة يموت زوجها فتعاملها حماتها مثل الخادمة، ما يولّد لديها معاناة لدرجة أنّها تتمنى الموت، قبل أن تدخل سيدة تملك مطعماً في حياتها وتعمل على قلب حياتها رأسا على عقب، وتقودها إلى الطريق الذي تراه من وجهة نظرها صحيح.
يذكر أنّه تم الانتهاء من تصوير الفيلم، ولم يتبق سوى مشهد واحد فقط لهيفا سيتم تصويره فور عودتها من دبي، التي سافرت إليها للاتفاق على مشروع فنّي لم تعلن عن تفاصيله بعد.

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سيدتي