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Lady Gaga في أحضان Christina Aguilera

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Lady Gaga في أحضان Christina Aguilera Lady Gaga في أحضان Christina Aguilera

بتصاميم متشابهة براقة، وبشعر أشقر، أطلّت النجمتان Lady Gaga وChristina Aguilera، جنباً إلى جنب، على مسرح برنامج "the voice" بنسخته الخامسة.
وغنّت النجمتان أغنية "Do What U Want"، فظهرت Gaga متأثرة بالغناء وملقية برأسها على صدر زميلتها Aguilera.
وقالت Gaga: "سعدت جداً لاتصال البرنامج بي، من أجل الغناء في النهائيات. إنه برنامج رائع، وقلت لنفسي سأفعلها. ولكن تساءلت عمّا إذا كانت Aguilera ستغني معي".
من جهتها، قالت Aguilera: "إنها المرة الأولى التي ألتقي فيها Lady Gaga، وحين سمعت أنها تريد الغناء معي، قلت بالتأكيد إنها Lady Gaga، فكنت أنتظر لقاءها".
وأضافت Aguilera: "إنّ Gaga فنانة مبتكرة،ومخاطرة ومتواضعة جداً، ومن الصعب مصادفة شخص مثلها، وختمت حديثها بالقول: "أحبك يا فتاة، وأنت تستحقين كلّ ما وصلت إليه".
يذكر أنه كان قد انتشرت شائعات سابقاً عن خلاف بين Lady Gaga و Christina Aguilera، بسبب المقارنة غير العادلة الحاصلة بينهما، ولكن وجودهما سوياً على المسرح نفى كل ذلك.

 

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سيدتي