Justin Bieber يعتزل الفن الأسبوع المقبل

في مقابلة إذاعية عبر أثير Power 106، صرح النجم Justin Bieber بأنه سيستقيل من عالم الموسيقى، بعد أن يصدر ألبومه.

Justin المشاكس دوماً قال: "بعد ألبومي الجديد "Journals"، سأتقاعد يا رجل، نعم سأتقاعد"، ما فاجأ المذيع الذي سارع إلى الاستفسار، فتابع Justin القول: "أريد أن أكبر كفنّان، سأخرج من المجال، فأريد أن تصبح موسيقاي ناضجة".

وأضاف Justin إنه لم يعد منجذباً إلى فكرة الشهرة، لكنّه موجود فقط من أجل محبّيه وموسيقاه".

وفي المقابل، نفى مصدر مقرب من Justin هذا الخبر، مؤكداً أن Justin كان يمزح، وليس لديه أيّ مخطط ليترك المايكروفون بشكل دائم، حسب ما ذكر موقع "TMZ".

يذكر أن هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لمحبّي ومعجبي نجم البوب Justin Bieber، إذ عبّروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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