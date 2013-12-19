حماس تنعى نافع السعدى عضو حركة "الجهاد الإسلامى"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عضو حركة الجهاد الإسلامى نافع جميل السعدى، الذى استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء محاولتها اقتحام منزل الأسير جمال أبو الهيجا القيادى البارز فى "حماس" بمخيم جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وأدانت "حماس"- فى بيان صحفى اليوم الخميس- جريمة قتل السعدى (23 عاما) داخل منزل الأسير أبو الهيجا، معبرة عن فخرها بهبة مخيم جنين البطولية فى وجه آليات العدو الإسرائيلى وجيشه المدجج بالسلاح.

واعتبرت أن التنسيق الأمنى المسئول الأول عن هذه الجريمة، مطالبة السلطة وحركة فتح بوقفه على الفور، مؤكدة أن عملية اقتحام الاحتلال الإسرائيلى ومحاولته الفاشلة لاعتقال نجل القيادى أبو الهيجا سبقها عدة اقتحامات من قبل أجهزة السلطة الأمنية فى جنين، مشيرا إلى أن آخرها كان قبل أيام.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطينى وقواه الوطنية والإسلامية للتوحد فى خندق المقاومة للرد على الجرائم الصهيونية وتأديب المحتل على أفعاله العدوانية.

بدوره، قال الشيخ خضر عدنان القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى الضفة المحتلة- فى تصريح صحفى اليوم- "إن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلى لجرائم اغتيال متعددة فى مخيم جنين يجب أن يدفع الفلسطينيين للتوحد فى مقاومته، مطالبا بضرورة وقف الحملات الأمنية لمواجهة العدو الإسرائيلى الذى يزيد من عدوانه على أبناء شعبنا".

فى السياق ذاته، أكد أبو أحمد المتحدث باسم "سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة الجهاد- تصريحات لإذاعة القدس اليوم- أن رجال السرايا لن يتراجعوا أو يلقوا السلاح الذى توجهه نحو العدو الإسرائيلى رغم المطاردة المستمرة من قبل قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة.

وكانت "سرايا القدس" قد زفَت شهيدها السعدى الذى ارتقى فى اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التى حاولت اعتقاله بجنين وعدد من المقاومين أثناء اقتحامها لمنزل القيايدى بحماس جمال أبو الهيجا.

كما استشهد فى مدينة قلقيلية فى وقت لاحق صالح ياسين (24 عاما)، الذى يعمل فى جهاز المخابرات العامة، بنيران قوات الاحتلال التى داهمتها الليلة الماضية أثناء اشتباكه مع جنود الاحتلال الذين نصبوا له كمينا عند المدخل الشرقى للمدينة، حيث أصيب بعدة رصاصات قاتلة استشهد على أثرها.