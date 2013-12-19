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أخطاء كارثية ارتكبتها النجمات بحق جمالهن!

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أخطاء كارثية ارتكبتها النجمات بحق جمالهن! أخطاء كارثية ارتكبتها النجمات بحق جمالهن!

تأخذ النجمات الكثير من الوقت في التحضير لإطلالاتهن على السجادة الحمراء، من أزياء، واكسسوارات و مكياج وتسريحات....
وهذا الوقت هو المطلوب لتطّل النجمة متألقة، من دون أيّ أخطاء جماليّة تذكر. لكن ما يكون رأيك، إن شاهدت نجمتك المفضّلة، على السجادة الحمراء، في مناسبة هامة، وهي في موقف محرج جداً، كما لو تراكم المكياج، وتحديداً البودرة البيضاء، أسفل عينيها، أو على أطراف الوجه أو الذقن؟! وماذا لو أنّ الكميّة التي رأيتها كانت كبيرة نوعاً ما، ولا يمكنك غضّ النظر عنها؟
نعم هذا ما حصل! وعلى الأرجح أنّ النجمات خرجن بسرعة من صالون التجميل، من دون التأكد من شكلهنّ وجمال إطلالاتهنّ وألوان المكياج أيضاً؟

شاهدي هذه الصور، وأخبرينا رأيك؟

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سيدتي