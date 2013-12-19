وصفات طبيعيّة لتحضير كريم الليل

في فصل الشتاء، نواجه مشاكل شتى، تتراوح ما بين جفاف في البشرة والحكاك؛ ويصبح ضرورياً ـ بالتالي ـ أن نعتني ببشرتنا وألا نهملها. ويمكن لكريمات الليل أن تساعد في هذا المجال. ولكن من المؤكّد أنّك ستسأمين استخدام الكريمات التي تحتوي على الكثير من الموادّ الكيميائية، ونجد أنّ من المهم تقديم خيارات متنوّعة لك، من أجل تحضير كريم الليل الخاص بك في منزلك، وفق ما يلي:

· كريم الليل من زيت اللوز: أنت بحاجة إلى زيت اللوز الغني بالفيتامين "إي" لصنع هذا الكريم الذي يتناسب جداً وفصل الشتاء. يعرف الفيتامين "إي" بأنه فيتامين الجمال، لأنّ مفعوله سحريّ على البشرة. ولإعداده، عليك مزج ثلاث ملاعق صغيرة من زيت اللوز بملعقتين صغيرتين من زيت جوزة الهند ودهن الصوف. بعد ذلك، دعي المزيج يغلي في مقلاة. دعيه يبرد على حرارة الغرفة. وعندما يصبح بارداً كفاية، أضيفي قطرات قليلة من ماء الورد، وحوالى نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. تجدر الإشارة إلى أنّ عصير الليمون يساعد في التخفيف من لونه البنيّ، بينما يساعد ماء الورد البشرة في أن تبدو البشرة نضرة. استخدمي كريم الليل هذا بانتظام للحصول على بشرة لا تشوبها شائبة.

· كريم الليل من التفاح: يساعد التفاح في إعادة الشباب إلى البشرة. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الكريم يناسب البشرة الحساسة أكثر من أيّ كريم آخر. ولإعداده، اطحني ثمرة تفاح واحدة حتى تشكّل معجونة، ثمّ أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من ماء الورد إليها. أما الآن، فعليك خلط المزيج بشدة حتى الحصول على هيئة كريم. استعملي هذا الكريم بانتظام ونضمن لك بشرة ناعمة كالحرير.

· كريم الليل من زيت الزيتون: يناسب هذا الكريم صاحبات البشرة الدهنية أكثر من أيّ كريم آخر. ولتحضيره، أنت بحاجة إلى مزج ثلاث ملاعق صغيرة من الشمع مع نصف كوب من زيت الزيتون. سخّني المزيج في مقلاة. وعندما يبرد هذا المزيج، أضيفي نصف ملعقة من الخلّ ونصف ملعقة من الماء. اخفقي المزيج جيداً حتى الحصول على كريم. في الواقع، يساعد الخلّ في التخلص من الدهون الزائدة، كما أنه يعيد درجة الحموضة في البشرة إلى نسبها الطبيعية. يمكن استخدام كريم زيت الزيتون يومياً للحصول على بشرة مشرقة وناعمة. ولكن، احرصي أولاً على التأكد من أنك لا تعانين من حساسية تجاه الخلّ، قبل وضعه على بشرتك.

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