«بريدجستون» تطلق حملة لخفض حوادث الطرق فى مصر

«ديهومى»: تركز على رفع الوعى بفحص الإطارات.. خاصة لدى السيدات

كتب : الوطن الخميس 19-12-2013 11:22

تطلق شركة «بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا»، بالتعاون مع النيل للمشروعات والتجارة، الوكيل الوحيد لها فى مصر، اليوم، حملة «سلامة الإطارات والحفاظ على البيئة» لمدة أسبوع تحت شعار «سلامتك هى أولويتنا فاجعل سلامة إطاراتك من أولوياتك»، للعام الثالث على التوالى، بهدف المساهمة فى خفض معدلات حوادث الطرق فى مصر، من خلال التعريف والتوعية بالأساليب الصحيحة للعناية بالإطارات وأهمية إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على سلامة السيارة وتجنب حوادث الطرق.

قال محمود ديهومى، مدير عام «بريدجستون شمال أفريقيا وشمال الوطن العربى»: إن الشركة تحرص على إطلاق هذه الحملة بشكل دورى فى القاهرة والإسكندرية، فى إطار مسئوليتها المجتمعية وحرصها على المشاركة فى التصدى لظاهرة حوادث الطرق فى مصر، التى تشهد تزايدا ملحوظا فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن أحد أسباب هذه الحوادث يرجع إلى تجاهل الصيانة الدورية والكشف على سلامة الإطارات وقياس ضغط الهواء. وتابع: لذلك تركز الحملة بشكل أساسى على التوعية والتعريف بأهمية الكشف على الإطارات بشكل دورى، والتدريب على قياسات ضغط الهواء وذلك للحفاظ على السلامة وتجنب حوادث الطرق.

وأضاف أن الحملة لا تستهدف قائدى السيارات فقط، وإنما كل أفراد الأسرة؛ حيث يتضمن جناح الشركة منطقة للكبار يتم خلالها تقديم النصائح والإرشادات والتعريف بالأساليب الصحيحة للحفاظ على سلامة الإطارات والحفاظ على البيئة، ومنطقة أخرى للتعليم والتوعية، يستطيع السائقون خلالها تعلم خطوات سهلة وبسيطة لفحص ضغط الهواء السليم فى الإطار وتجنب مخاطر القيادة بإطارات ممتلئة بالهواء أكثر من اللازم أو أقل من اللازم أو إطارات تالفة أو ممزقة.

وقال إن أحد أساسيات القيادة الآمنة: التأكد من سلامة المكونات الأساسية للسيارة، وأهمها الإطارات؛ لذلك فإن الحملة تركز على زيادة وعى السائقين وقائدى السيارات، خاصة السيدات، اللاتى لا يعرفن الكثير عن صيانة الإطارات وقياسات ضغط الهواء، من خلال تزويدهن بالمعلومات والمهارات اللازمة لعدم التعرض لمشاكل الإطارات على الطرق.