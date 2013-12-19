نمواً فى مبيعات السيارات المستعملة فى «الهند»

كتب : الوطن الخميس 19-12-2013 12:12

أظهر تقرير لوكالة كريسيل الهندية للأبحاث أن مبيعات السيارات المستعملة فى الهند زادت بمعدل نمو سنوى وصل إلى 24% خلال عامى 2012 و2013، متجاوزة نسبة مبيعات السيارات الجديدة، وبلغت مبيعات السيارات المستعملة 3٫22 مليون سيارة، فى حين بلغت مبيعات السيارات الجديدة 2٫5 مليون سيارة فقط.

وشهد عام 2013 انخفاض مبيعات السيارات الجديدة فى الهند إلى أدنى معدلاتها خلال عشرة أعوام، وقد كشفت تقديرات جمعية مصنعى السيارات الهندية أن حجم سوق السيارات المستعملة سوف يصل إلى ضعف حجم سوق السيارات الجديدة بحلول عام 2018، وتتوقع وكالة «كريسيل» أن تنمو سوق السيارات المستعملة ليصل عددها فى تلك السوق إلى 7٫7 مليون وحدة خلال السنوات المالية 2012 - 2017، فى الوقت الذى سيبلغ فيه عدد السيارات الجديدة المتداولة فى السوق 4٫3 مليون وحدة.