«بيريللى» تفتتح أكبر مركز لخدمات إطارات النقل التجارى والثقيل بالغردقة

«ألبرتو»: نفخر باستثماراتنا فى مصر ..

كتب : ياسر شعبان الخميس 19-12-2013 12:22

افتتحت «بيريللى مصر» أكبر مركز صيانة لخدمات إطارات الحافلات السياحية والنقل الثقيل بالغردقة، وهو الأول من نوعه لخدمة إطارات السيارات التجارية بمنطقة مصر العليا. وحضر الافتتاح ألبرتو بيريللى، المدير التنفيذى الإقليمى لـ«بيريللى العالمية للإطارات»، الذى قال إن «الشركة تضع السوق المصرية فى مكانة متميزة، وتلبى متطلباته فى الإطارات وفق أحدث التقنيات التى تزيد قوة الإطار ومواصفاته الفنية»، وأضاف: «بيريللى تفخر باستثماراتها فى مصر، لأن وجودها فى هذه السوق يجمع بين عراقة التاريخ وقوة الابتكار والمواصفات الفريدة، وهذا يزيد حرصنا على استكمال استثماراتنا فى مصر بخطوات ثابتة ورؤية تحقق متطلبات هذه السوق».

وقال يونس العلوى، العضو المنتدب لشركة بيريللى مصر، إن «المركز الجديد يعد الأكبر لخدمة وصيانة الأتوبيسات وسيارات النقل فى الغردقة، ومقام بأحدث النظم العالمية لصيانة الإطارات باستثمارات بلغت 10 ملايين جنيه»، مشيراً إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات المتعلقة بصيانة الإطارات، ومنها ضبط زوايا إطارات السيارات الملاكى والنقل والأتوبيسات السياحية وفك وتركيب وترصيص وخدمة نيتروجين، إضافة إلى المتابعة والتقييم الشهرى باستخدام أحدث التقنيات التى تزيد من معدلات الأمان فى السير على الطريق من خلال الحفاظ على قوة الإطار وسلامته، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الخاصة بفحص واختبار وتغيير ومعايرة الإطارات.

وقال خالد عبدالحميد، رئيس القطاع التجارى، إن الشركة اختارت منطقة الغردقة لإقامة مركزها الجديد لمكانتها التجارية والسياحية وموقعها الرائع الذى يقترب من الميناء ويؤدى إلى مدن الصعيد، وكلاهما يحتاج إلى خدمات خاصة لصيانة الإطارات بخبرة بيريللى وقدراتها فى الحفاظ على قوة وسلامة الإطارات بنفس قدراتها الفريدة فى جودة تصنيعها.

وقال ممدوح الغطاطى إن «شركة بيريللى هى الشركة الوحيدة التى تحافظ دائماً على خدمة ما بعد البيع، وذلك لأنها تملك مصنعاً فى مصر، وتجرى عملية متابعة دائمة لأتوبيسات الشركات السياحية، ونجد مساعدة دائمة من العاملين بها، وهى شركة تتطلع دائما إلى النجاح وتحققه»، وأضاف أن «افتتاح هذا الفرع يعد أول فرع لإطارات النقل الثقيل فى مصر بالشراكة مع بيريللى، ويشرفنى اهتمام مستر ألبرتو بيريللى بافتتاح هذا الفرع، وهذا يدل على اهتمام الجانب الإيطالى بالاستثمار فى مصر».

وقال محمد مجدى، مدير التسويق لـ«بيريللى مصر» إن «افتتاح مركز صيانة وخدمات إطارات النقل الثقيل يمثل جزءاً من سياسة الشركة فى التوسع لتطوير مستوى خدمات الصيانة المتطورة، التى تعد إحدى الركائز للارتقاء بمعدلات الأمان على الطرق، بالإضافة إلى انتظام الحركة التجارية والسياحية الذى يعتبر المسئولية المستمرة تجاه قطاع النقل، ويتماشى هذا الحدث مع مبادرة الشركة فى حملات الصيانة المجانية التى بدأتها الشركة لأتوبيسات الرحلات لمسافات قصيرة ومتوسطة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والتابعة للنقل العام وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا والوجه القبلى»، مشيراً إلى أن بيريللى تتولى توريد إطارات تلك الأتوبيسات بأفضل المواصفات العالمية.