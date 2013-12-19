12 فوزاً لـ«شيفروليه» فى رياضة المحركات

كتب : الوطن الخميس 19-12-2013 12:25

حققت «شيفروليه» هذا العام نجاحات كبيرة فى رياضة سباقات السيارات الاحترافية فى الولايات المتحدة؛ حيث حصدت 12 لقباً فى مجالات المصنعين والسائقين وبطولات الفرق فى سباقات ناسكار (NASCAR) وإندى كار (Indycar) وALMS وجراند AM وبطولة تحدى بيريلى العالمى (Pierelli World Challenge).

وستبدأ «شيفروليه» موسم العام 2014 بإطلاق سيارة «كورفيت C7. R» الجديدة كلياً بمعرض أمريكا الشمالية الدولى للسيارات فى ديترويت، وستخوض سيارة «كورفيت الجديدة»، الخاصة بالسباقات التى تحمل رمز «Jack» الجالب للحظ والمطوّر، المنافسة الأولى فى «رولكس 24» فى ديتونا، يومى 25 و26 يناير 2014.

فى السياق نفسه، قال جيم كامب بيل، نائب الرئيس لسيارات الأداء ورياضة المحركات فى «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: «كان عام 2013 رائعاً بالنسبة لنا؛ حيث فزنا بألقاب بطولة فى رياضة المحركات أكثر من أى مصنّع سيارات آخر. إن هذا النجاح كان نتيجة مباشرة للاستعداد الكبير والاستراتيجيات وتعاون فريق العمل، إلى جانب القيادة الرائعة التى قام بها فريقنا وسائقونا وشركاؤنا فى السباقات المفتوحة والسيارات القياسية والرياضية. ونحن نتطلع قُدماً للاستمرار بهذا الزخم فى عام 2014».